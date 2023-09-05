邊野古搬遷訴訟沖繩再敗訴　或重啟填海造地

日本沖繩縣政府以國土交通相向未批准鬆軟地基改良工程設計變更的縣政府下達整改指示的做法違法為由，上訴阻撓當局將沖繩宜野灣市的駐日美軍普天間機場，遷往名護市邊野古。最高法院第一小法庭周一（4日）駁回沖繩縣的上訴，認為整改指示合法、縣方敗訴的福岡高等法院那霸支部判決由此確定。

沖繩縣與中央政府圍繞邊野古搬遷的訴訟共有13宗，其中7宗已確定縣方敗訴，其餘4宗達成了和解或以撤回告終。經過此次判決，主要的法律爭論點悉數出爐，關於目前正在審理的2宗，預計沖繩縣勝訴的希望也很渺茫，中央政府有可能重啟填海造地工程。

鬆軟地基改良工程需要得到知事的批准。隨着此次判決出爐，提出反對搬遷的沖繩縣知事玉城丹尼有義務批准設計變更。玉城事後在記者會上表示：「對判決極其遺憾。」他稱這是使地方公共團體的主體判斷化為烏有的內容，表示有意探討接下來的應對措施。官房長官松野博一在記者會上表示，「認為這將使沖繩縣盡快依照判決做出應對．。

整改指示對縣方沒有強制批准的執行力，知事也有不服從的選項。據政府相關人士透露，若出現這種情況，中央政府方面探討最快本月內啟動能代替知事批准的「代執行」程序以重啟工程。根據設想，首先將由國交相向知事發出批准勸告。