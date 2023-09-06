G20峰會邀請函將印度稱巴拉特　惹改國名猜測

印度最近向各國領導人發出的二十國集團（G20）峰會邀請函中，將印度稱為「巴拉特」（Bharat），印度計劃廢除其英文國名的傳言引起了廣泛的猜測。

印度將於周六（9日）舉辦二十國集團（G20）峰會並舉行國宴，而邀請卡上寫上國宴將由「巴拉特總統」主持。印度政府將在本月稍後召開議會特別會議，雖然對立法議程守口如瓶，但當地媒體報道，一名匿名的消息人士透露，印度人民黨議員將提出一項特別決議，使「巴拉特」這一名稱享有優先權。

印度總理莫迪通常稱印度為巴拉特，這個詞可以追溯到梵文書寫的古代印度教經文，是印度憲法規定的兩個官方名稱之一。

幾十年來，印度各屆政府一直試圖通過重新命名道路甚至整個城市來消除英國殖民時代的痕跡。在莫迪的領導下，這一進程愈演愈烈，包括翻新新德里的議會區以替代殖民時代的建築，計劃修訂印度獨立前的刑法典，以及在演講中強調印度需要摒棄殖民思維。

莫迪領導的印度人民黨成員此前曾發起運動，反對使用「印度」作為國名。該名稱源於西方古代，是英國征服時期強加給印度的。