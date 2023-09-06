美審視對華關稅　完成評估前料不作修改

日前結束訪華的美國商務部部長雷蒙多周二（5日）接受美媒訪問時表示，貿易代表辦公室正在檢視前總統特朗普時期開始實施的對華關稅，在完成評估前預料不會有任何修改。她又指，美國企業對與華部分對話感到絕望。

雷蒙多表示，現屆政府並沒有施加這些關稅，他們認為這些措施很多情況下都沒意義。她指出，特朗普實施的關稅措施可以更具戰略性，因此他們現正開展4年審查，檢視關稅成效。她又批評，中國補貼企業的做法損害美國工人的利益，因此他們需要一個公平的競爭環境。雷蒙多另談及上周的訪華行程，指很多美企憂慮在華營商會面臨搜查或政府沒法預測的行動。她承認沒法解決所有問題，但需要向中方傳達商界聲音，希望有所改變。她提到，人工智能（AI）開發商亦擔憂AI的破壞力，故不能讓其落入中國軍方手中；但重申美中經濟不能脫鈎，必須盡可能開展業務、溝通和對話。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇讚揚雷蒙多訪華之行，認為其將可傳達更多對話、更多溝通、更多合作以穩定雙邊關係的信號，同時亦在解決經貿分歧、建立溝通渠道、促進務實合作以及加強人文交流等方面取得進展。但他承認中國投資者對美國經濟的投入於2016年達到高峰後，一直在不斷萎縮，現在兩國經貿合作處於困難期，原因包括關稅、單邊制裁、出口管制加強和雙邊投資受到的新限制。