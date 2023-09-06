李強訪印尼出席東盟會議　冀推動全方位戰略合作

李強在雅加達出席中國和印尼工商界晚餐會。

中國國務院總理李強周二（5日）乘包機離開北京赴印尼訪問，周三（6日）在雅加達出席第26次中國-東盟領導人會議。李強表示，中方願與印尼打造更緊密的中印命運共同體，通過高水平、全方位戰略合作，推動現代化建設交融互促，為國際地區合作注入更多穩定性和新動能。印尼官員表示，李強周三會出席雅萬高鐵試運行。

李強周二晚在雅加達出席中國和印尼工商界晚餐會並致詞，印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特和約200名兩國工商界代表出席。李強表示，中國願與印尼拓展綠色能源、數碼經濟、生物醫藥、人工智能等領域合作，推動兩國合作進一步擴面增效，希望兩國企業加強高水平創新合作，助力兩國發展。盧胡特稱，印尼願與中方進一步加強戰略合作，深化產業鏈供應鏈融合，實現高質量發展，推動兩國關係再上新台階。

英媒引述一名印尼官員指，中國與印尼合作建造的雅萬高鐵周三下午試運行，李強將會出席。雅萬高鐵全長142公里，連接首都雅加達與旅遊熱點萬隆，將於下月1日投入商業運作。李強完成印尼訪問及出席一系列會議後，本周稍後將赴印度出席二十國集團（G20）領導人第18次峰會。