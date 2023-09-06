烏軍涉收回佣　高價買無人機品質參差

烏克蘭國防部再被揭發貪污問題，一間由烏克蘭前議員羅森布拉特（Borislav Rosenblat）之妻擁有的無人機生產商，涉嫌向國防部提供三成回佣，換取對方簽定55架無人機供應合約。國防部更預付6.5億元（烏克蘭格里夫納，下同，約1.38億港元），但生產商只如期交付4架無人機，當中僅一架適航。烏克蘭國防部委員會最終拒絕接收該批無人機。

烏克蘭調查媒體Bihus周二（5日）報道，烏克蘭國防部去年12月與烏克蘭航空系統公司，簽定總值8.07億元（約1.71億港元）的鷹式小型偵察無人機供應合約，原定上月15日前交付全部無人機。生產商今年7月邀請烏軍接受無人機操作培訓，但多達四分之三無人機飛行失敗。羅森布拉特當時保證會解決所有問題，但到交貨前一天，僅一架無人機成功起飛和操控。

生產商介紹，鷹式無人機是小型帶翼偵察無人機，與外國合作開發，主要使用進口組件，時速可達每小時55公里。無人機雖然研發時雖然在9次試飛中有兩次墜毀，但仍報稱試飛成功，2017年更獲時任國防部長波爾托拉克授權在烏軍使用。生產商翌年獲得首份合約供應兩架無人機，每架價值600萬元（約127萬港元），國防部再追加訂購7架，但最終逾期未能交付。

烏克蘭國防部訴至法院，要求生產商支付1,000萬元（約211萬港元）違約罰款，而生產商則要求重新審查價格。俄羅斯發動特別軍事行動後，烏軍急需無人機，生產商於是交付一批閒置無人機，國防部指軍方使用後未收到負面反饋。羅森布拉特上月承認，庫存只有12架完整無人機和18架無人機組件，並歸咎於生產商需接受反貪調查，而無人機交付限期已延遲至下月。

羅森布拉特是烏克蘭前總統波羅申科親信，他屢次捲入貪污醜聞，在2017年因非法開採和交易琥珀被剝奪職權。生產商前合夥人波日達耶夫負責無人機技術，他指證最新無人機供應合約包含國防部30%所謂稅收，嚴重溢價。波日達耶夫聲稱自己拒簽合約，羅森布拉特遂偽造簽名，並解除他董事職務。烏克蘭國家安全局目前調查認為，生產與國防部合謀從溢價合約牟利，已查封生產商銀行帳戶。