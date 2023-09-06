非洲氣候峰會揭幕　克里籲美中團結應對全球暖化

為提升非洲作為綠色能源強國的潛力，首屆非洲氣候峰會周一（4日）在肯尼亞揭幕，為期3天。與會的美國總統氣候特使克里周二（5日）表示，全球受氣候變化影響最嚴重的20個國家中有17個在非洲，但包括美國在內的世界上最富裕的20個國家碳排放佔全球80%，希望美國和中國團結起來應對全球暖化問題。

克里表示，即使是氣候變化懷疑論者的領導人，也無法逆轉向清潔能源的轉型，而這種轉變即將發生，希望人們能夠認識到氣候問題的本質，這不是一個雙邊問題，而是對地球的普遍威脅。他又透露，總統拜登目前尚未接受任何特定的碳定價機制。肯尼亞總統魯托表示，由於氣候變化的廣泛影響，擁有超過13億人口的非洲大陸，每年本地生產總值（GDP）損失5%至15%。他指氣候變化正在侵蝕非洲的經濟進步，現在是時候就徵收碳稅進行全球對話。

中國外交部發言人毛寧周三（6日）回應指，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對，中方對於應對氣候變化的立場是一貫也非常明確，致力推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。她提到，中美曾經共同推動巴黎協定達成生效，希望美方與中方相向而行，為中美氣候合作創造有利的條件和氛圍。