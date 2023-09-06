俄防烏遠距離施襲　車胎陣保護轟炸機

烏克蘭多次對深入俄羅斯境內的目標發動遠距離攻擊，包括用於特別軍事行動的轟炸機基地。最新拍攝的衞星圖像顯示，俄方為免烏方再次偷襲得手，把部署薩拉托夫州恩格斯空軍基地的轟炸機，在機翼表面放置車胎作為保護。

恩格斯空軍基地距離烏克蘭482公里，至少5架圖95MS戰略轟炸機及3架圖160戰略轟炸機在衞星圖像中，可見機身中段及機翼上方放置密密麻麻的「車胎陣」。美國軍事網站The War Zone指轟炸機被車胎覆蓋後，紅外線信號變得衰弱，迷惑依靠圖像識別目標、幾乎對電子干擾「免疫」的巡航導彈，例如烏克蘭陸攻版海王星導彈。

美國傳媒引述專家指，面對無人機威脅，「車胎陣」為轟炸機提供多一層保護，同時減少轟炸機在夜間的能見度；就算無人機或巡航導彈成功突破防禦在基地上空引爆，車胎可以保護轟炸機免被碎片打穿機身。一名北約軍事官員確認知悉俄羅斯利用車胎保護轟炸機，相信俄方此舉是防禦無人機，但「我們不知道這會否有效」。

這不是俄羅斯首次因應烏克蘭的威脅，作出類似低成本、快速的臨時性質反制措施。當烏克蘭開始使用英國暴風影巡航導彈後，俄羅斯黑海艦隊艦艇陸續換上新的塗裝，把艦身大部分位置塗黑，相信是試圖迷惑來襲巡航導彈的自動目標識別系統。