通脹致慈善組織陷困　LVMH主席無條件捐助1千萬歐元

法國慈善組織「愛心餐廳」早前表示因受通脹所累，恐無以為繼難以再幫助有需要人士，奢侈品集團LVMH主席伯納德（Bernard Arnault）慷慨解囊，周二（5日）公布將向該組織贈1千萬歐元（約8,400萬港元），以解燃眉之急。

愛心餐廳由已故法國演員克勞奇在1985年創立，專門向有需要人士提供免費熱飯菜和儲糧食品，尤其在冬季時期。而在本年至今，愛心餐廳已提供超過1.7億份免費飯菜，比去年的1.4億還多出35%。不過，在國內通脹和生活費飆升危機下，組織早前表示擔憂這冬季未能滿足所有人，可能要拒絕15萬求助者。愛心餐廳主席杜雷（Patrice Douret）周日（3日）受訪時表示：「很明顯，我們不能再這樣繼續下去。我們必須具體地說：若長此下去而不採取任何行動，愛心餐廳也可能在3年內關閉。」

伯納德及其家族表示，為響應愛心餐廳的呼籲而作出上述「緊急貢獻」。LVMH集團發言人稱，這次捐贈無附加條件。集團表示，伯納德及其家族希望通過這次捐贈，積極幫助最弱勢群體。