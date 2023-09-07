歐盟加強規管6科技巨企　禁偏袒自家產品及服務

歐盟周三（6日）首次依據「數碼市場法（DMA）」，指定Facebook母公司Meta、Google母公司Alphabet、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）6家科技巨企為「守門人」（gatekeeper），它們將會受到更嚴格規管，旗下的合共22個網絡平台，將不可技術性偏袒自家產品、綁住商業用戶，以及限縮消費者選擇。

歐盟今年5月起實施的DMA，旨在避免大型網絡平台壟斷市場，例如應用程式（app）商店限制開發商和消費者只能使用自家集團支付工具、無法連結到其他平台等。而所謂「守門人」企業，是指提供社交網絡、搜尋引擎等核心平台服務的大企業，其市值至少為750億歐元（約6,300億港元）或年營業額75億歐元（約630億港元），還需在歐盟每月至少有4500萬終端用戶，每年有1萬名商業用戶。上述6家巨企基於旗下部分平台服務的市場集中影響力而入列，當中包括微軟視窗（Windows）；Google的Android、YouTube、搜尋器；蘋果的iOS；Meta的Facebook、Instagram及WhatsApp；字節跳動的TikTok；多個應用程式商店；以及亞馬遜、Meta和Google的廣告服務等22個平台，被歐盟列入第一波規範對象。

DMA列出多項規條，包括受規管的平台將不再能把自家服務和產品的搜尋排序故意放在競爭對手之前，也不能阻止用戶移除其程式，不能任意追蹤用戶在其他平台的行為以達成促銷目的；與此同時，這些平台須允許商業用戶取得他們在相關平台的數據資料，並讓商業用戶能在平台上推廣與該平台自家產品競爭的產品或服務，並能與消費者在平台之外完成交易等。

歐盟給予這6家「守門人」6個月緩衝期，它們必須在明年3月6日之前，完全遵守DMA。一旦違反當中最嚴格的競爭規則，公司將被處以高達全球收入10%的罰款，屢犯者的罰款甚至高達20%。若出現系統性違規，歐委會還有權採取額外的補救措施，例如迫使「守門人」出售業務，或禁止其收購與系統性違規有關的額外業務。