美向烏新一輪軍援　首次提供貧鈾彈

到訪烏克蘭的美國國務卿布林肯周三（6日）宣布，美國會向烏克蘭提供10億美元（約78億港元）的新援助，美國國防部隨後宣布，這當中包括1.75億美元（約13.65億港元）的軍事援助，會首次向烏克蘭提供可以穿透裝甲車的貧鈾彈，此舉勢引發爭議。

120毫米的貧鈾彈可以用於美國即將付運到烏克蘭的M1阿布拉姆斯主戰坦克，白宮國家安全部發言人柯比周三稱，貧鈾彈對坦克等裝甲車非常有效，又指希望確保烏克蘭對俄軍的反攻盡可能有效果。儘管貧鈾彈被認為具有化學毒性及放射性，在戰場使用將令白血病罹患率及畸形嬰兒出生率增加，但柯比引述美國疾病控制與預防中心（CDC）等研究聲稱，貧鈾彈不構成放射性威脅，又指包括俄軍在內的其他軍隊，也曾使用它們。

布林肯周三突訪烏克蘭，期間會見烏總統澤連斯基。布林肯向澤連斯基表示，美國總統拜登託他重申美方向烏方作出的最大限度支持，又稱看見烏方反攻俄軍正在取得重要進展，「這非常非常令人鼓舞」。澤連斯基感謝美方的支持，但稱隨着冬季臨近，預計烏方在未來幾個月將面臨困難。