李強就核污水排海向岸田闡明立場　日方積極評價

日媒周三（6日）報道指，中國國務院總理李強當日在印尼雅加達出席第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議前，曾與日本首相岸田文雄站立交談十多分鐘。中國外交部發言人毛寧周四（7日）表示，李強在交談以及會議發言中就福島核污水排海問題闡明了中方立場。日方則積極評價二人的交談。

毛寧表示，李強周三下午應約與岸田文雄簡短交談，提到核污水處置關乎全球海洋生態環境、民眾健康和子孫後代利益，日方應忠實履行自己的國際義務，跟鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核污水。李強希望日方同中方相向而行，以史為鑑，面向未來，以《中日和平友好條約》締結45周年為契機，推動兩國關係改善和發展。

日本官房長官松野博一周四在記者會上表示，岸田與李強站立交談一事，對構建有建設性且穩定的日中關係極為重要，但沒法透露二人溝通細節，亦未敲定二人何時舉行正式會談。關於中方反對福島核污水排海，他指包括中方的應對在內，將反覆切實開展對話；又指日方已再三要求中方立即撤銷暫停進口日本水產品的措施。

另外，正訪問日本東京的美國眾議院導長麥卡錫周四指，指中方對日本排放核污水的立場是不公正及錯誤，認為是北京散播虛假訊息、試圖製造分化的另一方式。麥卡錫表示，他不擔心進食產自福島的食品。