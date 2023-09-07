花3個月穿越沙漠　女探險家熱愛與自然共融

澳洲傳媒周四（7日）報道，瑞士一名女探險家最近獨自在澳洲完成為期3個月的探險之旅，她從西澳省卡爾古利出發，期間跨越橫跨西澳省及南澳省的大維多利亞沙漠，最終在西澳省南部一個原住民社區結束旅程。她一直對沙漠感興趣，在該處能聽到寂靜的聲音，彷彿與大自然融為一體。

女探險家馬奎斯（Sarah Marquis）表示在今次旅程前，最擔憂的是如何在沙漠拖運逾80公斤物資，但數周後身體已逐漸適應，開始享受冒險過程。旅程期間，她曾一個半月未與其他人說話，至偶然一天遇到另一群徒步穿越沙漠的旅人，才驚覺自己的聲線變得虛弱，她形容在沙漠行走是件神奇的事，如同與自然合而為一，也不會大聲說話。

旅程期間，馬奎斯曾遇上水資源不足的困境，思及其他旅人曾告知她可從一處峽谷取水後，她開始尋找水源。在距離水源2公里處，她發現了一隻鑽石火尾雀，更確信附近有水，最終尋獲一個水箱。她表示儘管在旅途中遇到許多不同程度的困境，但她從未因此感到害怕，強調她喜愛與自然共處。

馬奎斯在過去25年完成眾多漫長的歷險旅程，曾在2010年至2013年獨自徒步2萬公里，跨越俄羅斯西伯利亞、戈壁沙漠、中國、老撾及泰國等地，更在2014年獲評為國家地理年度冒險家之一。她指，旅程結束後經常會想念在澳洲看到的桉樹及日出風景，亦期待下一次冒險。