俄襲康斯坦丁諾夫卡　烏派無人機還擊

俄羅斯周三（6日）空襲烏克蘭頓涅茨克州康斯坦丁諾夫卡，造成至少17人死亡及34人受傷，烏方斥責俄方對平民發動恐怖襲擊，情況如同車臣及敍利亞。烏克蘭翌日派出無人機企圖攻擊俄羅斯羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫，但遭俄方防空部隊擊落，其中一架烏方無人機墜落地點，與俄羅斯南部軍區總部位置極為接近。

烏克蘭國防部周三表示，俄羅斯當天發射S300防空導彈，對康斯坦丁諾夫卡一個露天市集發動地對地彈道導彈攻擊，指控「俄羅斯恐怖分子」精心策劃，選擇在該個露天市集人流最多的時候施襲；死者包括一名兒童，另有兩幢住宅大樓、一間藥房、一間銀行損毀，搜救工作已經結束。烏克蘭國防部強調，克里姆林宮選擇向平民發動恐怖襲擊的方式，「我們必須在烏克蘭制止這個惡魔」，使之不會擴散開去。

另一方面，烏克蘭再度派出無人機飛入俄羅斯境內施襲，羅斯托夫州州長戈魯別夫周四（7日）凌晨表示，防空部隊擊落兩架無人機，其中一架無人機在郊外墜毀，另一架墜落在頓河畔羅斯托夫市中心，造成附近建築物外牆及窗戶受損，一人腿部受傷。網上流傳的影片可見，頓河畔羅斯托夫市中心發生爆炸，冒出巨型火球及傳出巨響。