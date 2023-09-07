高超音速導彈制華　美第二度取消試射

美國海陸空三軍正在全力研發高超音速武器，但不約而同地均遇上障礙。美國國防部長辦公室周三（6日）證實，原定當天在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地實施的陸軍長程高超音速武器飛行測試，經事前檢查後而取消進行。這是該款代號「暗鷹」的高超音速武器，半年內第二次無法試射，對研發進度造成打擊。

美國國防部長辦公室表示，雖然今次測試無法順利展開，但成功收集地面硬件及軟件性能的數據，有助繼續推進部署進攻性高超音速武器。當局今年3月5日曾經安排試射長程高超音速武器，同樣因事前檢查結果而取消。美國陸軍目標仍然是今年底前部署首個作戰用的長程高超音速武器系統，首支配備這款武器的部隊已經成軍。

長程高超音速武器射程2,775公里，它由「彈身」火箭助推器，以及無動力的「彈頭」高超音速滑翔飛行器組成；其運作原理是火箭助推器把「彈頭」推進至最佳速度及高度後，高超音速滑翔飛行器與之分離並飛向目標。美國陸軍把「暗鷹」視作為戰略攻擊武器系統，用於擊敗中國反介入與區域拒止能力、壓制中國長程火力。