東亞峰會上美方就台灣南海問題無端指摘　中方提嚴正交涉

中國外交部發言人周四（7日）批評美國代表在印尼雅加達舉行的東亞峰會上，就台灣、南海等問題對中方進行無端指摘，中方對此堅決反對、絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。又指美方有關做法蓄意偏離會議主題，破壞合作氣氛，同地區人民意願背道而馳，充分暴露了美方是東亞合作和地區穩定的攪局者、破壞者的真面目。

發言人強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。台獨分裂行徑和外部勢力縱容才是台海和平的最大威脅。要真正維護台海和平穩定，就必須堅決反對台獨。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止利用台灣問題干涉中國內政，以實際行動維護台海和平穩定，而不是相反。

發言人又說，中方一貫反對個別域外國家在南海製造事端、挑動對抗，破壞地區和平穩定。中國和東盟國家正積極推動「南海行為準則」磋商，域外國家應當尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力。發言人續指，此次東亞峰會表明，絕大多數國家都主張通過建設性對話和友好協商加強合作，共同打造地區增長中心。

外媒報道，美國副總統賀錦麗周四在東亞峰會上，對中國在南海的挑釁行動表示關切，強調台海和平的重要性。