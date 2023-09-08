東亞峰會晤李強　尹錫悅促華在朝核問題發揮作用

東亞峰會周四（7日）在印尼雅加達召開，南韓總統尹錫悅發言時指北韓的核武研發是可瞄準並打擊所有與會國家的實際威脅，聯合國安理會涉朝決議是最嚴厲、最全面的制裁措施，所有成員國應當遵守，而安理會常任理事國的責任更大。

尹錫悅表示，各方有必要積極制止北韓盜取加密貨幣、勞務輸出、接駁走私等非法活動，大規模殺傷性武器問題就是北韓的人權問題，各方不能對朝鮮人權慘狀視而不見。他亦提到南海問題，重申不接受任何以武力單方面改變現狀的企圖，應維護基於規則的海洋秩序，期待正在談判中《南海行為準則》能在尊重國際法原則的基礎上，保障各國正當權利，韓方將維護《聯合國海洋法公約》所保障的航行和飛行自由，進一步深化與東盟的海洋安全合作。

同日，尹錫悅和與會的中國國務院總理李強會面，尹錫悅希望中方作為聯合國常任理事國，履行職責並發揮作用，不要讓北韓問題成為韓中關係絆腳石。他直指朝核問題愈惡化，南韓、美國和日本就愈會加強合作。尹錫悅期望中日韓領導人會議盡快在南韓舉行，中方能配合，李強則稱會積極響應。李強表示，中韓應堅持睦鄰友好大方向，繼續深化各領域交流合作，攜手應對困難挑戰。中韓要擴大共同利益，加快推進中韓自由貿易協定第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

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