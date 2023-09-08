菲執行仁愛礁補給任務　華海警船及民兵船封入口

一名前美國武官周五（8日）在社交平台指，菲律賓再次派艦艇到南海仁愛礁海域執行補給任務，是8月5日以來第3次。中國海警局新聞發言人則指，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府允許，周五擅自進入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監及有效規制。

前美國空軍軍官兼前武官鮑威爾（Ray Powell）在「X」發文指，菲律賓海岸防衞隊巡邏艇卡布拉號和斯丹崗號負責護送補給船隻，兩艘中國海警船和10艘海上民兵船封鎖進入仁愛礁海域的入口。鮑威爾表示，菲律賓過往的補給行動遇到不廣播自動信息系統的中國海警船，目前還不清楚周五是否有類似情況，但前方部署大批民兵船隻，表明中國海警數量比以前少。

較早前，菲律賓總統小馬可斯周四在印尼雅加達出席東亞峰會時指，中國在南海的炫耀武力行為變得更明目張膽，呼籲東亞領導人就中方危險運用海警和海上民兵船隻採取行動。他指出，菲律賓全力支持基於國際法和規則為本的秩序，憂慮在南海的非法、無通報和無規管捕魚活動和軍事化填海島礁。菲律賓堅持透過和平手段解決紛爭，持續支持自由航行和飛行，絕不能讓南海局勢進一步升級，各方本着《南海各方行為宣言》的精神保持克制，避免在南海採取可能加劇地區局勢緊張、誤解及誤判的單方面獨斷行為。