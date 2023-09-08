朝軍實權人物　金正恩親信掌勞動黨軍政指導部

南韓韓聯社周五（8日）報道，從近期報道內容及圖片推測，身為北韓領袖金正恩親信及人民軍內部實權人物的朴正天，目前擔任勞動黨軍政指導部部長。軍政指導部是勞動黨中央委員會下屬專責部門，成立於2019年，掌管對軍隊的政治指導、組織控制和紀律檢查。

朴正天周三（6日）陪同金正恩出席戰術核攻擊潛艇下水儀式，軍服胸章上的字樣為軍政指導部部長。朴正天的禮賓座次僅次於勞動黨書記李炳哲元帥，在內閣總理金德訓之前。鑑於朴正天近期一直現身金正恩的主要視察活動，可謂是金正恩在軍事領域的心腹人物，預計軍政指導部的職能及政治地位將提高。朴正天此前一直擔任勞動黨中央軍事委員會副委員長，去年12月突然免職，近期復出及積極活動。朝媒上月29日報道的《金正恩視察海軍司令部》配圖顯示，朴正天仍保有元帥軍銜。

南韓北韓大學院大學校長梁茂進表示，任命朴正天為軍政指導部長是金正恩推行責任政治和委任統治的一個手段，意在把將軍需和軍事（黨對軍隊的絕對領導）權限分別賦予李炳哲、朴正天，意在引導二人競相表忠。此前受到金正恩公開譴責的金德訓並未如預期般降職，繼上月30日在黃海南道出席礦山竣工儀式後，他又在潛艇下水儀式上露面。