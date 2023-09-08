北韓核攻擊潛艇引關注　或搭載核魚雷

北韓首艘戰術核攻擊潛艇引發外界高度關注，但官方未有透露潛艇規格及性能，目前只能夠從照片推測。南韓軍方消息人士表示，金君玉英雄號是現役羅密歐級柴電動力潛艇改良型，加裝10個導彈垂直發射管，估計用於搭載潛射彈道導彈、巡航導彈，甚至今年稍早前公開、宣稱可以引發放射性海嘯的核魚雷。

根據朝中社發布的照片，金君玉英雄號帆罩與後方新加建的導彈艙相連，導彈艙垂直發射管分開兩排裝設；每排設有5個垂直發射管，最靠近帆罩的兩個明顯比後方3個大。外界估計較大的垂直發射管填裝北極星系列潛射彈道導彈，較小的垂直發射管裝載箭矢型戰略巡航導彈，上述兩款導彈均可以搭載核彈頭。分析指，這艘排水量3,000噸的潛艇大幅度改造後，可能沒有魚雷發射管，否則犧牲官兵生活空間。

南韓早於北韓公開潛射彈道導彈潛艇，型號是採用絕氣推進的島山安昌浩級，其中第一批次潛艇總共有3艘，每艘搭載6枚潛射彈道導彈；之後兩個批次潛艇每艘配備10枚潛射彈道導彈，各批次均建造3艘。南韓將擁有9艘島山安昌浩級，合共搭載78枚潛射彈道導彈。上述3個批次潛艇的排水量分別是3,300噸、3,600噸、4,000噸。

另一方面，金君玉英雄號使用柴電動力，意味必須經常浮出水面換氣，一來容易被敵人發現，二來無法執行長期作戰任務。相反，核動力潛艇可以持續潛航，時間介乎3個月至6個月；一旦北韓成功研製採用核動力的戰術核攻擊潛艇，就可以在被發現的機會較低的情況下，在美國本土附近突然發射核導彈，對美方造成致命打擊。