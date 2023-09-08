夫婦來回居住美法　協助子女學習雙語

美國傳媒周四（7日）報道，一對育有4名子女的美國夫婦為給孩子提供雙語成長環境，在資金不充裕的情況下於法國尼斯購買一間公寓，一家人兩邊來回美法居住。夫婦表示，這種生活方式很適合他們一家，不僅讓孩子們學懂另一種語言，更加深家人之間的依賴和羈絆。

弗里兹（Eric Freeze）和妻子里克薩（Rixa Freeze）於9年前，以23.5萬歐元（約198萬港元）在尼斯一個老城區買下一間公寓，惟因預算已捉襟見肘，隨後花1年自行為公寓裝修，包括鋪設新地板和重新粉刷牆壁等，他們在生活上更盡可能節儉，如弗里兹學會用魚叉捕魚，以節省飲食開支；里克薩閒時亦會到二手市場尋找碗盤等可用舊物。儘管資金不充裕，兩人2020年仍在尼斯購買一間辦公室，並親自將它改建成兩間公寓，供到訪的親朋好友暫住，偶爾也會出租給旅客。

弗里兹一家現在每年有7個月會在尼斯度過，另外5個月則會回到美國印第安納州印第安納波利斯附近居住，里克薩稱會確保孩子們每年在法國上學半年或以上，保持他們的語言能力。里克薩表示，一家人很喜歡在尼斯的生活，稱在該處出行毋須駕駛，孩子們午餐還能回家吃飯，加上與鄰里住得近，彼此建立了深厚的友誼。弗里兹指許多人因金錢問題而不敢到國外開展新生活，他強調只要擁有堅定的意志力便能實現。