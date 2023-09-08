韓夥拍美日制華　反促使俄朝關係密切

北韓與俄羅斯據報安排兩國領袖會談，南韓傳媒周五（8日）發表評論文章，指尹錫悅政府追加對朝制裁、積極參與夥拍美國及日本牽制中國的戰略，產生的反作用是促使朝俄兩國愈走愈近，透過武器交易形成密切關係，令局勢更複雜。

《韓民族日報》指出，武器、糧食、能源可能是北韓領袖金正恩與俄羅斯總統普京會談的重要議題，俄方需要彈藥支援應對烏克蘭戰爭長期化，朝方需要核導彈與衞星發射技術、缺乏的糧食與能源。尹錫悅周三在印尼雅加達舉行的東盟與中日韓三國領導人會議上，呼籲俄羅斯立即打消與北韓軍事合作的企圖。惟南韓亦加強與美日兩國合作，引起中俄兩國強烈反彈，變相加強北京、莫斯科、平壤之間的關係。

南韓前駐俄羅斯大使魏聖洛指，經濟制裁朝俄兩國很可能淪為毫無意義之舉，若美日韓三國採取更嚴厲的制裁，或招致中俄兩國更強硬的反擊。南韓外國語大學俄語系教授諸成勛表示，美國有意在國際社會孤立北韓及俄羅斯，但朝俄兩國即將展開合作，要求解決北韓核問題機制六方會談成員國俄羅斯，對朝施壓的可能性是零。

另一方面，南韓外交部及國防部表示，下周五（15日）在首爾與美國舉行延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第4次會議，討論美國對韓延伸威懾執行的政策及戰略合作方案；延伸威懾是指美國把防衞本土的核威懾，進一步保護遭核攻擊或核威脅的海外盟友。

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