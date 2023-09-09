深夜舉行閱兵式　慶祝建政75周年

北韓當地周六（9日）凌晨0時起在首都平壤金日成廣場舉行閱兵式，慶祝建政紀念日75周年。

北韓此前預告將舉行民間武力閱兵式。不同於一般閱兵式，民間武力閱兵式僅展示工農赤衞軍、社會安全軍等民防力量，洲際彈道導彈（ICBM）等戰略武器可能也不會亮相。北韓兩年前曾舉行名為民間及安全武力閱兵式慶祝建政73周年，展示的武器以工農赤衞軍的民兵武器為主。

這是北韓今年以來第3次閱兵，前兩次分別為慶祝紀念人民軍建軍75周年（2月8日）和「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署紀念日）70周年（7月27日）。一年內3次大閱兵十分罕見。面對艱難前行的經濟形勢，北韓很可能借此謀求內部大團結。

中方代表團或觀摩閱兵式。中方日前表示，國務院副總理劉國中將率團訪朝。俄羅斯是否派代表團出席尚不得而知。此外，北韓國務委員會委員長金正恩是否發表講話也備受關注。

另值得一提的是，2018年9月（建政70周年）以前，北韓通常在上午舉行閱兵式。但自2020年10月勞動黨成立75周年閱兵式起，北韓連續7次在晚間或深夜閱兵。分析認為，夜間閱兵能最大限度地降低北韓落後現狀暴露的風險，還可配合華麗的照明系統烘托現場氣氛。

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