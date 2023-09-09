印軍研應對台海衝突　極端情況中印邊境開闢新戰線

美國媒體周五（8日）報道，美國近期在不同國際論壇上慎重詢問印度如何能在台海衝突上發揮功用，印度軍方將研究充當美國盟軍後勤中心，另一更極端方案是印度直接介入對中國開戰。

印度高級官員稱，國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）約6周前指示軍方研究美國和盟國涉足台海衝突將產生何種影響，以及印度可如何應對，評估各種戰爭情況，為印度提供選擇方案。部分印度軍事指揮官認為若戰爭屬短期，強硬聲明或已足夠，倘戰爭像俄烏衝突般拖延，聲明並不足夠。

其中一個方案是印度作為後勤中心，為對抗中國的部隊提供軍艦和飛機維修保養設施，以及食品、燃料和醫療設備。另一方案是在印度北部喜馬拉雅山邊境主權爭議地區，對中國開闢新戰線。印度官員指，雖然研究未設定完成期限，但印軍奉命盡快完成，最終方案報告將呈交總理莫迪和其他領導人。

華府智庫新美國安全中心高級研究員柯蒂斯（Lisa Curtis）認為，印度不太可能直接介入台海戰爭，有可能開放馬六甲海峽西側附近安達曼和尼科巴群島等地通道，供西方軍力通行。即使可能透過聲明和人道主義援助支持台灣，印度將非常謹慎地審視，是否對美國提供任何形式軍事援助。