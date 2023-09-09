特朗普圖推翻總統選舉結果　喬州陪審團建議起訴39人

美國前總統特朗普被控試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，法官周五（8日）公布報告顯示，特別大陪審團本身建議富爾頓縣檢察官刑事起訴多達39人，包括參議員格雷厄姆等多名共和黨知名人物，但檢察官最終只起訴特朗普等19人，放生其餘20人。

9頁報告顯示，大陪審團詢問超過75名證人後，一致認為喬治亞州沒有發生可能導致推翻選舉結果的廣泛舞弊行為。他們認為多達39人分別涉嫌違反10多項州法律，包括作出虛假陳述、煽動選舉舞弊，以及違反反敲詐勒索法。報告認為，格雷厄姆、共和黨前參議員珀杜（David Perdue）、萊夫勒（Kelly Loeffler）等23人涉嫌企圖推翻選舉結果，但未對其他知名共和黨人列出具體指控。

報告提及，特朗普曾致電喬治亞州州務卿拉芬斯佩爾格（Brad Raffensperger）施壓，要求對方推翻選舉結果。珀杜和萊夫勒曾要求拉芬斯佩爾格辭職，格雷厄姆則在選舉後致電拉芬斯佩爾格，討論州務卿是否有權拒絕計算缺席選票。一名陪審員反對起訴珀杜和洛夫勒，認為他們在大選後發表聲明雖然取悅選民，但並不能說明兩人是共謀。

大陪審團還建議富爾頓縣檢察官威利斯（Fani Willis）起訴特朗普以下行為，包括持續、反覆地與喬州多名官員和僱員通信；騷擾和脅迫富爾頓縣投票站工作人員，謊稱選舉舞弊；陰謀讓16名共和黨人謊稱自己是喬州正式選舉人；非法使用科菲縣選舉設備；在一系列立法聽證會上虛假宣傳喬州選舉結果；在全國試圖推翻喬州和其他搖擺州2020年總統選舉結果。