傳美國擬首次援烏陸軍戰術導彈　擊退俄入侵

美國廣播公司周五（8日）報道，美國可能首次提供遠程陸軍戰術導彈系統（ATACMS），協助烏克蘭擊退俄羅斯入侵。

一名了解美國安全援助計畫的官員透露，即將援助陸軍戰術導彈予烏克蘭，但在正式公布前計劃可能有變化。另一名美國官員指出，陸軍戰術導彈已成為軍援選項，或納入即將宣布的安全援助計劃內，惟未有最終決定，預計烏克蘭會在數個月後才收到。兩名美國官員表示，由於陸軍戰術導彈庫存數量高出最初評估，因此令拜登政府更容易向烏克蘭運送武器。目前不清楚庫存陸軍戰術導彈是否可用，亦不清楚包含的導彈型號。陸軍戰術導彈有多種型號，從帶有大型高爆彈頭的導彈，到向目標投擲數百枚小炸彈的殺傷人員集束彈藥。

陸軍戰術導彈射程可達300公里，是M142高機動多管火箭系統及M270多管火箭系統的火箭彈射程4倍。陸軍戰術導彈可讓烏軍在防區外更遠距離打擊俄軍陣地，並更容易打擊克里米亞半島。美國中央情報局前官員、國防部前副助理部長穆羅伊（Mick Mulroy）認為，克里米亞具體目標將是俄軍指揮和控制中心、彈藥設施等後勤樞紐和空軍基地。