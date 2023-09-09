民眾流血受傷尖叫　地震恐慌情緒蔓延

摩洛哥阿特拉斯山脈周五（8日）深夜發生黎克特制6.8級地震，對鄰近著名旅遊城市馬拉喀什造成廣泛破壞。大批民眾在地震時到室外避難，最初氣氛仍然平靜。後來發生餘震，多人驚覺受傷流血，恐慌情緒蔓延，尖叫聲和哭喊聲令人難以忍受。

馬拉喀什老城區著名市集德吉瑪廣場（Jemaa el-Fna）有尖塔坍塌，數百人由於擔心餘震而湧向廣場過夜，部分人蓋毛氈保暖，多人席地而睡。目擊者形容，馬拉喀什景象令人震驚，許多建築物損毀，有屋頂剝落、玻璃窗碎裂。有避難民眾頭部受傷相當嚴重，血流披面。期間有受傷婦女需要送往醫院，但救護車已經滿載，只能把她拒之門外。由於恐怕再有餘震，多人決定在室外扎營過夜。

43歲法國人比才（Michael Bizet）地震時躺在床上，他形容自己當時以為床會飛走，連忙半裸走到大街上。25歲英國遊客西奧博爾德（Mimi Theobald）憶述，她和朋友地震前準備在餐廳露台吃甜品，桌子突然開始搖晃、餐碟飛起，令他們感到恐慌。各人試圖返回位於老城區酒店取行李和護照，但遍地瓦礫舉步維艱。她補充：「當腎上腺素消失後，我們意識到自己還活着是多麼幸運」。