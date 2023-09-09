華外借兵馬俑斷指　涉案美醉漢判緩刑

美國費城富蘭克林研究所2017年借用中國兵馬俑展出，期間有兵馬俑手指被折斷。涉案特拉華州男子羅哈納（Michael Rohana）周三（6日）在費城聯邦法院判緩刑5年，賠償金額待定，他向家人和中國政府道歉。法官直斥羅哈納行為令人髮指，他毋須入獄是幸運。

案情指，羅哈納2017年12月21日參加聖誕派對後，越過鐵絲網圍欄潛入富蘭克林研究所關閉的展覽廳，期間抱着兵馬俑自拍，又發訊息叫朋友加入。他當時握住一座兵馬俑的左手拇指，用力一拉致其折斷，再把手指塞進褲袋離開。一個月後聯邦調查局上門搜查，羅哈納承認自己仍保存兵馬俑手指。

29歲的羅哈納向陪審團供稱，不知道自己為甚麼要弄斷它，這不是偶然發生，但從來沒有想過應該弄斷它。羅哈納稱，不會為自己醉酒惡作劇找任何藉口，他明白對考古文物要有極大尊重。主審法官肯尼（Chad F. Kenney）讚賞羅哈納有悔意，但批評其行為令人作嘔，會讓全世界認為美國人甚麼都不尊重。

羅哈納判罰款5,000美元（約3.9萬港元）、100小時社會服務令，並向富蘭克林研究所、其保險人以及外借兵馬俑的中國博物館支付賠償金，金額預定下月宣判。目前兵馬俑修復費用為2.5萬美元（約19.5萬港元），富蘭克林研究所另要求賠償5萬多美元（約39萬港元）安裝圍欄費用，羅哈納也可能要支付中國官員飛往費城檢查兵馬俑費用。