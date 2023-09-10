去年虐兒宗數近22萬宗　創歷史新高

日本傳媒上周六（9日）報道，根據日本兒童家庭廳上周四（7日）公布的最新數據，日本的兒童諮詢所在2022財年共處理219,170宗虐兒案，較上一財年創下的最高紀錄增加了11,510人，宗數已連續第32年增加。

自1990財年開始統計虐兒案宗數以來，宗數在1999財年突破一萬宗，2015財年突破10萬宗，2020財年突破20萬宗。截至3月的2022財年報告的虐待類型中，心理虐待（包括言語虐待）佔59.1%；身體虐待佔23.6%；疏忽照顧佔16.2%宗；性虐待佔1.1%。其中報告年度的心理虐待和疏忽照顧案大幅增加。

超過一半的虐兒案，即51.5%是由警方向諮詢所舉報，其次11%由鄰居和熟人舉報， 8.4%由家庭成員和親戚舉報。該機構的一個專家小組還透露，2021財年有74名兒童受虐至死。剔除謀殺及自殺案後的50名受害兒童當中，有24名兒童不滿一歲，親生父母是大多數案中的主要施虐者。

截至今年4月，日本全國共有232間兒童諮詢所。不過明星大學兒童福利學教授川松亮指出，儘管諮詢所的人手有增多，但仍不足以應對虐待案宗的增加。日本政府今年4月成立兒童家庭廳，旨在監督政府的兒童政策。