【東方日報世界視線】俄烏戰爭全解剖　只有停戰沒和議

芝加哥大學國際外交理論大師約翰‧米爾斯海默早預言俄烏戰爭會出現，如今又再為戰爭的走向把脈，他批評美國總統拜登在奧巴馬時代就專責烏克蘭事務，是超級鷹派，早有預謀挑起戰爭。他更聲言俄烏戰爭不會有和平協議，最多只有停火，是韓戰翻版。

首先，西方的目的是要利用烏克蘭為戰爭代理人打敗俄羅斯、破壞其經濟及摧毀其大國的實力。最理想是改朝換代、審判總統普京及肢解俄羅斯，使俄政府及人民馴服。俄羅斯政府當然理解這威脅及要面對國家生存的危機。

米爾斯海默相信俄羅斯不想侵佔全烏，因為根本無法管治烏國人民，俄羅斯的目標只是控制烏東4區加克里米亞這23%烏國土地；若戰爭延續下去，就可能要佔領包括敖德薩及哈爾科夫等地區，即烏國土地的46%作為補償及屏障，這就是要全面解決頓巴斯地區俄裔的生存問題。至於烏克蘭，就是要收復戰前所有領土，包括克里米亞，並且使俄羅斯再無實力侵略任何國家。

米氏判斷這是一場北約支持烏克蘭與俄羅斯互相消耗對方的戰爭，而勝利要依賴：一、堅決的鬥志，目前俄烏雙方的衞國意識都非常堅決。二、人口，俄羅斯是烏克蘭的3倍多，俄有兵源充足的絕大優勢。三、軍事力量，西點軍校出身的米爾斯海默認為，俄軍火力與烏軍相比起碼是5:1，有時是7:1，甚至達10:1；死亡比例是1:2或1:3以上，因為俄軍聰明地避免正面進攻以減少傷亡，雙方攻守互動頻繁，俄軍火力優勢盡顯。如今烏克蘭已發動全民老幼，但欠缺訓練，故此烏軍正走向敗北。米氏早就認定核子及軍事大國俄羅斯不可能戰敗及接受失敗。

不過，即使烏克蘭戰敗及北約無法耗下去，俄烏都無法達成和平協議，因為烏國不可能接受割讓領土，而俄羅斯也沒法使烏克蘭及北約接受烏國中立；加上俄烏已產生極端仇恨，俄方亦不再信任西方會遵守如明斯克式的任何新和議，因此，俄烏戰爭倘能如全世界大多數國家的期望，盡快停戰，這將是世界之福。

其實，克林頓時期的國防部長佩里、前美國海軍部長尼采、美國末任駐蘇聯大使馬特洛克等，都倡議美國要積極探求與俄羅斯和平共存。如今拜登捅了俄羅斯這個馬蜂窩，不單止削弱美國國力，中國更是最大的得益者。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻