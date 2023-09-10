憂慮餘震危樓　馬拉喀什居民連續兩晚露宿

摩洛哥南部上周五（8日）發生半世紀以來最嚴重地震，旅遊城市馬拉喀什不少房屋受損。許多居民既憂慮餘震，也擔心家園成為危樓，遂連續兩晚露宿街頭。舊城區著名市集德吉瑪廣場，周日（10日）凌晨有多名居民和外國遊客席地而睡。

51歲居民埃爾哈傑（Mouhamad Ayat Elhaj）發現寓所在地震損毀，包括牆壁出現裂縫，於是帶同家人露宿舊城區附近街道。他稱自己不能睡在家中，已請求政府幫助邀請專家評估房屋，若然有安全風險，他就不會回去，68歲退休長者努爾丁-拉赫巴比（Noureddine Lahbabi）也準備連續兩晚露宿，他說：「這是一次痛苦經歷，當這一切發生在你的弟兄姐妹身上時，真的很痛苦」。

美籍摩洛哥人艾塔迪（Mohamed Aithadi）的母親住在舊城區，他上周六（9日）在舊城區清真寺附近勘察受損情況，艾塔迪上周五地震時身處德吉瑪廣場，他呼籲當地人優先照顧最脆弱人士，確信摩洛哥人能夠團結渡過難關。而在舊城區外，一些家庭只能露宿空地和道路兩旁。11歲女童喬拉（Jowra）和父親一起露宿，她說睡在陌生人身邊感到不安。