涉共諜英國人曝光　活躍於國會社交圈

英國下議院小組一名研究員涉嫌充當中國間諜被捕，《泰晤士報》周日（10日）揭露，被捕男子是28歲的卡什（Chris Cash），他曾在安全事務國務大臣董勤達創立的國會中國研究小組擔任主任，在多個領域公開批評中國，有時也為中國辯護。國會議員不滿英國警方一直未交代情況，計劃本周動用下議院特權，把卡什列為嫌疑人。

報道指，卡什是一名全科醫生的兒子，在愛丁堡富裕郊區長大，曾在聖安德魯斯大學攻讀歷史，並透過英國文化協會計劃，到中國浙江省杭州市一間國際學校教授英國文學兩年。卡什回到英國後，在倫敦國王學院攻讀中國與全球化碩士學位，2021年獲聘為下議院中國研究小組研究員。他最近受聘為下議院外交委員會主席凱恩斯的研究員，在國會內部工作。

卡什活躍於國會西敏寺社交圈，去年參加美國駐倫敦大使館派對，每兩個月在國會附近酒吧組織西敏寺中國政策酒會，活動深受初級公務員、保守黨政治助理、記者、美國智庫人員甚至香港年輕人歡迎。卡什也活躍於交友軟件，去年試圖與一名國會記者約會，但因新冠疫情告吹。今年3月，卡什突然從西敏寺消失，外傳他厭倦中國事務，決定去東南亞旅行。

報道指，中國並非透過網上或求職網站招募卡什，估計他是在國會或國外受中方接觸。卡什目前持有國會通行證，但未經過安全審查。他今年3月被捕時，警方曾通知部分內閣大臣，但至日前才公布安全漏洞細節。保守黨前黨魁施志安形容局面非常危險，許多接觸過卡什的人都不知道他因涉嫌間諜罪而被捕。另一名議員稱，需要知道卡什從下議院外交委員會獲得多少情報。

在北京，中國外交部發言人毛寧周一（11日）表示，中方堅決反對所謂中方對英方進行間諜活動，敦促英方停止散佈虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。中英兩國領導人日前在出席二十國集團領導人峰會期間舉行了會晤，就雙邊關係和共同關心的議題交換意見。