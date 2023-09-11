華公安聯合緬警打擊電詐　押解179疑犯回中國

為遏止緬甸電詐騙案，中國公安局日前前往緬甸進行境外執法，成功拘捕179名涉從事電詐騙的疑犯，當局包下3架民航客機運送其中164名疑犯回中國。3架航班於周一（11日）分別抵達河北石家莊正定國際機場、河南省鄭州新鄭國際機場和四川省重慶江北國際機場，至此成功告破設計全國13個省（市）的270餘起特大跨境電訊詐騙案。

公安部在今年7月派員率河北、安徽、河南、重慶等地公安機關民警，組成專案組赴老撾，與老撾警方開展打擊跨境電訊網絡詐騙犯罪警務執法合作。警方現在7月19日展開第一輪收網行動，搗破電詐團夥位於老撾沙灣拿吉省的詐騙據點，並將他們運回中國。其後中國公安與老撾警方先後組織10次收網行動，將餘下的疑犯拘捕歸案。

關於他們的行騙手法，警方介紹，詐騙分子將受害人拉入所謂「投資」群聊，冒充投資導師、金融理財顧問，以發送投資成功假消息或「直播課」騙取受害人信任；有的通過婚戀交友平台與受害人確定婚戀關係，再以有特殊資源可獲得高額理財回報為由誘騙受害人。獲得受害人信任後，詐騙分子便誘導受害人在虛假投資平台開設帳戶進行投資，先期鼓勵小額投資試水並予以返利，繼而誘騙受害人不斷加大資金投入，直至其無力追加投資或覺察被騙；詐騙分子隨後便將投資平台關閉，切斷與受害人聯繫。