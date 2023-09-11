家居用品店貓咪變網紅　顧客慕名而來睹真容

美國新澤西州伯靈頓縣芒特勞雷爾一間家居建材用品零售店早前收養了一隻流浪貓利奧（Leo）並為其穿上衣服，相關影片在網上引起關注，吸引大量顧客前往店舖一睹其真容。有網民笑言，利奧是一隻能為每位在商店花重金消費的顧客，提供情感支持的動物。

利奧約一年由店舖從動物收容所領養，目的是幫助解決商店內鼠患等問題。本身是愛貓之人的顧客辛普金斯（Jeff Simpkins）看到後，便開始每周前來拜訪幾天，並將利奧的影片放上網絡，不料獲得大量關注。

利奧有時皮膚會有抓傷，為防止牠看完獸醫後取下繃帶，店裏的員工給利奧穿上了條紋上衣，此後變成了牠的招牌服裝。然而，有顧客前來看利奧時，卻擔心利奧太熱，並將牠的衣服脫掉。工作人員於是設立不同的手寫標語：「請不要脫掉利奧的衣服，牠不熱。」

該間零售公司公關經理羅珀（Terrance Roper）表示，團隊知道利奧已經引起了轟動。但商店團隊非常忙碌，不想分散對業務的注意力。他又稱：「我們的商店很自豪能夠收養利奧，很高興利奧喜歡照顧我們的員工，就像我們喜歡照顧牠一樣。」

辛普金斯目前依然會拍攝利奧的影片，希望能夠幫助人們認識到收養流浪貓的重要性。他稱，很多住在附近的人看到他其中一個影片後，便開始來看望利奧，有時會帶來貓糧。他補充，利奧除了偶爾會在商店裏追逐顧客的狗，通常和每個人都相處得很好。