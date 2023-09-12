風暴丹尼爾吹襲利比亞　國民軍稱2000人死6000失蹤

風暴丹尼爾（Daniel）日前席捲地中海，控制利比亞東部的利比亞國民軍（LNA）周一（11日）表示，當地引發的洪水已造成至少2,000人喪生，另有多達6,000人失蹤。位於利比亞首都的黎波里以東900公里的德爾納受水壩崩塌影響，多個社區沖毀，大量居民被沖走。

利比亞紅新月會早前稱，洪水造成150人喪生，預計死亡人數將上升至250人。利比亞班加西政府發言人馬蘇德周一（11日）稱，丹尼爾在德爾納、賈巴勒阿克達爾地區和馬爾季郊區造成的洪水及暴雨。各地遭受了巨大的財物損失。馬蘇德說，利比亞東部政府總理哈馬德、救援委員會負責人和其他部長已前往德爾納視察，評估損失程度。

丹尼爾於周日（10日）吹襲利比亞東部，沿海城鎮賈巴勒阿克達爾和班加西受災尤為嚴重。位於利比亞首都的黎波里以東900公里的德爾納也部署了救援隊，德爾納的水位已達到3米之高。

利比亞東部議會周一宣布哀悼3天，並將德爾納定為災區。目前救災工作仍在進行，利比亞當局宣布進入極度緊急狀態，關閉學校和商店，並實施宵禁。