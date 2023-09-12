朝軍高層隨金正恩出訪　料向俄供彈藥換取防空系統

俄媒周一（11日）指，北韓領袖金正恩訪問俄羅斯期間，兩國將達成武器交協議，北韓或向俄提供彈藥。從北韓官媒朝中社公布的相片可見，多名軍方高層隨金正恩外訪，分析相信這更能確認此行是屬軍事性質。

俄羅斯退役上校兼軍事專家利托夫金估計，北韓有大量前蘇聯製榴彈炮，有122毫米炮彈、152毫米炮彈及大量迫擊炮彈，這些口徑的炮彈是俄羅斯和北韓通用的，朝方也有可能提供老式的蘇制D-30榴彈炮。他指出，北韓很難向俄羅斯提供導彈，因為導彈技術複雜，不懂韓語的俄軍難以操作。俄羅斯則可能向北韓提供柴油潛艇、S300防空導彈和鎧甲S1防空導彈系統，以換取北韓的武器支持。

陪同金正恩出訪的包括外務相崔善姬、黨中央軍事委員會副委員長李秉哲、勞動黨軍政府領導部部長朴正天等軍政高層，國家緊急空間科學技術委員會主席朴泰成、海軍司令金明植、勞動黨軍工部部長趙春龍亦隨行。國家緊急空間科學技術委員會是北韓為發射軍事偵察衞星而設立的，韓媒相信朴泰成和金明植是確保北韓可通過武器協議獲得衞星和核動力潛艇技術的關鍵官員，而趙春龍則與北韓向俄羅斯提供常規炮彈的生產有關。此外，航空與防空軍司令官金光赫、黨書記吳秀勇、副總理朴勳也隨行。

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