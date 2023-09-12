傳美國擬援烏遠程導彈　配備集束炸彈

英國傳媒周一（11日）引述4名美國官員指，拜登政府即將批准向烏克蘭提供配備集束炸彈的遠程導彈，能對俄羅斯佔領地區縱深造成嚴重破壞。

其中3名美國官員透露，鑑於最近數月烏軍使用155毫米火炮發射集束彈，在前線取得成功。美國考慮運送306公里射程的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），或援助射程72公里及可裝載集束炸彈的制導多管火箭發射系統（GMLRS）。如果計劃獲通過，其中一款武器可快速送到烏克蘭。烏克蘭目前使用的155毫米集束彈最大射程29公里，最多可攜帶48枚子彈藥。陸軍戰術導彈系統可發射300枚或以上子彈藥，烏軍已使用多時的制導多管火箭發射系統能發射最多404枚子彈藥。

烏克蘭接收陸軍戰術導彈系統前，需升級M142高機動多管火箭系統、M270多管火箭系統的軟件。兩名消息人士稱，隨着烏軍反攻俄軍出現進展，美國希望在關鍵時刻強化烏軍戰鬥力。惟所有消息人士表示，軍援並非最終決定，仍有可能出現變數，白宮拒絕回應報道。此外，烏克蘭總統澤連斯基指出，將與美國總統拜登討論軍援陸軍戰術導彈系統一事。他指兩人並非首次談論事件，又指對話有進展，希望在秋季前取得武器繼續反攻。