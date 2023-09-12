美司令：軍機飛近華　一日被攔截10次

中美兩軍近年多次在空中短兵相接，更不時出現驚險的對峙場面。美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）周一（11日）聲稱，解放軍飛行員屢次採用「不專業、不安全」的空中攔截方式，面臨發生「災難」的風險；又承認「我們飛得非常接近中國」，並直言美軍飛機一天內被攔截10次絕非罕見的情況。

威爾斯巴赫當天出席國內一場會議時表示，美軍飛機被解放軍攔截在國際空域發生，絕大部分情況都是安全，但有時候出現美國國防部判斷是危險的情況。他指當美國公開指中國的攔截是不專業、不安全時，對方都不願意一起討論，同時怪責美方，「他們典型的回應是，這是你的過錯，因為你不在那裏出現，這就不會發生」。

威爾斯巴赫強調美國不會就其飛機遭攔截，向涉事另一方提出異議，「我們只是要求他們安全及專業實施（攔截），你可以攔截，這是你的權利，如同我們在我方防空識別區的做法」；又稱只要採取安全及專業的方式，就不會出現誤判及災難。對於中方飛行員的能力，他指比不上美方飛行員，理由是兩者的訓練並非同一類別。