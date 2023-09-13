蘋果推兩款新Apple Watch　標榜用環保物料

除了新iPhone，蘋果發布會亦發布兩款新Apple Watch，包括為series 9和Ultra 2。根據蘋果香港官網，series 9和Ultra 2的售價分別為3,199港元和6,399港元，本月22日起發售。

Apple Watch series 9使用全新S9核心晶片，比上代快30%。用家可直接在錶面上召喚siri，而Siri會與健康應用程式結合，可以用語音查詢你的健康狀態。用家亦可以用apple watch在近距離尋找你的iPhone。新屏幕可以做到超低光度，方便用家在昏暗場景如戲院內睇錶。

錶內電池更環保，包裝盒使用環保物料、盡量縮小，運輸上不再使用海運，減少海洋污染。Apple Watch會跟兩大品牌Hermès和Nike推出新錶帶，其中Nike更會推出環保再生物料錶帶。

至於Apple Watch Ultra 2，它有光度更高的屏幕、全新錶面可實時顯示各種極限運動時必看的情報。它亦會有針對潛水而設的新功能。新錶身的物料95%是再生物料。