不滿未發亨特傳票　黨友威脅罷免麥卡錫

美國眾議院議長麥卡錫周二（12日）宣布彈劾調查總統拜登，但佛羅里達州共和黨眾議員蓋特茲（Matt Gaetz）不滿麥卡錫未向醜聞中心人物、拜登之子亨特發出傳票，違反他當選議長時對保守派承諾。蓋特茲揚言眾議院下一步要讓麥卡錫立即遵守承諾，或者動議罷免其議長職務，但他承認動議可能不獲通過。

蓋特茲在眾議院發表講話，批評麥卡錫表現倉促和慌亂，與民主黨彈劾前總統特朗普差異顯著，又不滿麥卡錫在眾議院保守派施壓彈劾拜登數周以來，卻只邁出一小步。蓋特茲直指拜登犯罪家族未受充分問責，而眾議院在提高債務上限事宜上充當拜登男僕，推進其開支議程和為其債務兜底。他特別批評眾議院未就議員任期限制、平衡聯邦預算修正案，或公布2021年1月6日國會山莊騷亂所有錄音帶投票。

蓋特茲批評眾議院共和黨領導層要求議員投票，以通過一項保持政府開放持續決議，令民主黨開支項目和針對特朗普調查得以繼續。蓋特茲揚言只要眾議院提交持續決議，他就會提出罷免議長動議，並威脅眾議院少數黨領袖杰弗里斯等民主黨人，不得為麥卡錫保駕護航。蓋特茲說：「我知道華盛頓不是以守信聞名。好吧，麥卡錫議長，我是來要求你遵守諾言的」。