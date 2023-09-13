美網絡安全戰略文件　將華視為主要挑戰

美國國防部周二（12日）公布網絡安全戰略文件的非機密摘要，該文件用作未來的相關戰略基本方針。當中把中國視為該部門在網絡領域的主要挑戰，指其構成廣泛及無處不在的網絡間諜威脅。文件又指俄羅斯在網絡空間仍對美構成嚴重威脅，並將相關能力應用於烏克蘭戰場。

文件指中國尋求網絡優勢，通過控制電訊、商業軟硬件設備和網絡安全行業的主要企業，試圖形塑全球科技生態系統；又指其經常對美國與其盟友夥伴開展惡意網絡活動，竊取機密及破壞國防工業基地，並網絡入侵和監視包括認定是國家敵人的美國公民等境外人士。

文件又指，這些惡意網絡活動為中國的戰爭準備提供訊息，透過網絡手段削弱聯合部隊與美國盟友夥伴的作戰能力，並進行軍事現代化與重組以實現此目標。文件認為，中國可能企圖對美國本土發動網攻，阻礙軍事動員、製造混亂、轉移視線和資源，並可能尋求破壞讓聯合部隊在戰爭中投放力量的關鍵網絡。

美國國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）表示，該戰略文件指出來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、跨國犯罪組織等其他持續威脅，包括勒索軟件、網絡竊密、黑客等。文件要求美國國防部致力捍衞國家、準備打贏國家戰爭、與盟友夥伴共同保護網絡，並在網絡建立持久優勢，應對現今與未來威脅。