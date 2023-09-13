彈劾調查拜登證據少　目的或發傳票騷擾

美國眾議院議長麥卡錫周二（12日）宣布彈劾調查總統拜登。眾議院過往只投票彈劾過三位美國總統，分別是約翰遜（Andrew Johnson）、克林頓和接受兩次彈劾的特朗普。專家認為今次彈劾調查，證明總統涉嫌不法行為的證據相比以往更少，共和黨可能是想以傳票騷擾拜登生活，再以妨礙國會調查彈劾他。

哥倫比亞大學法學院教授、彈劾史專家、憲法學者博比特（Philip Bobbitt）直言，不認為拜登擔任副總統至總統期間，有證據能顯示他和腐敗活動相關。彈劾是非常極端手段，今次彈劾讓學者感到非常震驚和不安。而密蘇里大學法學院名譽教授鮑曼（Frank Bowman）質疑，麥卡錫並非基於眾議院共和黨人收集到證據，就決定彈劾調查。這可能會貶低彈劾概念，從而削弱聯邦制衡制度。

鮑曼指出，過往眾議院正式彈劾調查總統前，都有非常重要證據表明總統有不法行為。例如當年調查前總統尼克遜前，參議院特別委員會已調查水門事件長達一年多；尼克遜最終辭職避過彈劾。調查前總統克林頓前，獨立顧問列出彈劾克林頓11項潛在理由，包括宣誓後說謊和妨礙司法公正。即使在首次彈劾特朗普前，時任眾議院議長佩洛西兩年來一直阻止彈劾呼聲。

但鮑曼認為，麥卡錫發起彈劾調查缺乏同類紀律，而眾議院共和黨人根本沒興趣維護彈劾程序基本完整，也沒興趣維護立法權力。他分析，共和黨除了想讓事件成為新聞並抹黑拜登外，最終目的就是發出傳票，充分干涉拜登個人生活或政府工作，迫使拜登阻撓，然後試圖以妨礙國會調查為由彈劾他。這做法已有先例，當年眾議院計劃彈劾尼克遜時，指控包括拒絕遵守國會彈劾調查傳票。