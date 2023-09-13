共和黨選舉法律師　查特朗普選總統資格

美國多州團體指控前總統特朗普參與國會山莊叛亂，違反憲法第14修正案，不得擔任公職。《華爾街日報》周二（12日）報道，共和黨選舉法律師托爾欽斯基（Jason Torchinsky），正調查前總統特朗普是否有參選總統資格。分析認為案件將訴至最高法院。

知情人士透露，托爾欽斯基最近和民主黨州務卿、選舉法律師和退休聯邦法官交談。托爾欽斯基事務所曾為佛羅里達州州長德桑蒂斯超級政治行動委員會「永不退縮」、新澤西州前州長克里斯蒂等人提供法律服務。「永不退縮」發言人強調與此事無關，堅決不同意他們做法。無黨派組織創始人哈里曼（Jacob Harriman）承認委託托爾欽斯基，強調了解提名特朗普法律風險至關重要。

美國憲法第14修正案在南北戰爭後通過，禁止參與叛亂或謀反者擔任公職，防止前南方邦聯成員重新掌權，在南北戰爭後不久使用過8次。新墨西哥州去年裁定，奧特羅縣專員格里芬（Couy Griffin）參與國會山莊叛亂，因違反誓言而取消其勝選任職資格。特朗普高級競選顧問拉西維塔指摘，黨內初選對手團隊幕後推動調查，強調特朗普支持度遙遙領先。