與商界兵推台海衝突　美議員促將供應鏈撤出大陸

美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher）本周到紐約，與商界舉行台灣兵推。他周二（12日）指出，兵推顯示現在將供應鏈撤出大陸，切斷流入當地關鍵領域的資本，有助未來解除危機。眾議院「台灣連線」4位跨黨派共同主席另發表聯合聲明，強調聯合國大會第2758號決議不涉台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。

加拉格爾與多名眾議員周一（11日）出席、探討美中戰略競爭的智庫座談會，並與商界高層舉行閉門兵棋推演，模擬美中因台灣爆發衝突帶來的經濟及金融衝擊。他表示，今次兵推不涉及導彈等，而是關於制裁、環球銀行金融電訊系統（SWIFT）體系和供應鏈韌性，模擬2028年台海爆發危機而美方選擇有限，探討現在應怎樣做，未來才有更多決策空間。

加拉格爾指出，一旦讓大陸掌握技術優勢或製藥供應鏈，如同讓其在危機中脅迫美方武器。他認為美國財政部和商務部沒正視台海危機對全球金融和經濟的衝擊，大陸一旦封鎖台灣等已可能令全球經濟付出數萬億美元代價。中國問題特別委員會周二在智庫外交關係協會舉行聽證會，加拉格爾再批評華爾街完全沒把大陸當成威脅，甚至有企業將美國退休基金投入協助解放軍建造戰機、航母的企業，如同讓大陸用美國人資助的武器對付台灣。