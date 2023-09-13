iPhone15系列規格表 產品細節一覽無遺
2023年09月13日 13:28
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iPhone15顏色選擇豐富。
iPhone15
● 作業系統：iOS 17
● 相機： 4,800萬拍攝像素（ƒ/1.6）（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（ƒ/1.9）（前置鏡頭）
● 容量：128GB / 256GB / 512GB ROM
● 重量：171克
● 顏色：黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色
● 屏幕：6.1吋OLED觸屏，2,556 x 1,179像素，XDR
● 售價：HK$6,899（128GB）/ HK$7,699（256GB）/ HK$9,399（512GB）
iPhone15 Plus
● 作業系統：iOS 17
● 相機： 4,800萬拍攝像素（ƒ/1.6）（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（ƒ/1.9）（前置鏡頭）
● 容量：128GB / 256GB / 512GB ROM
● 重量：201克
● 顏色：黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色
● 屏幕：6.7吋OLED觸屏，2,796 x 1,290像素，XDR
● 售價：HK$7,699（128GB）/ HK$8,499（256GB）/ HK$10,199（512GB）
iPhone15 Pro
● 作業系統：iOS 17
● 相機： 4,800萬拍攝像素（ƒ/1.78）（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（ƒ/1.9）（前置鏡頭）
● 容量：128GB / 256GB / 512GB / 1TB ROM
● 重量：187克
● 顏色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬
● 屏幕：6.1吋OLED觸屏，2,556 x 1,179像素，XDR，120Hz PorMotion
● 售價：HK$8,599（128GB）/ HK$9,399（256GB）/ HK$11,099（512GB）/ HK$12,799（1TB）
iPhone15 Pro Max
● 作業系統：iOS 17
● 相機： 4,800萬拍攝像素（ƒ/1.78）（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（ƒ/1.9）（前置鏡頭）
● 容量：256GB / 512GB / 1TB ROM
● 重量：221克
● 顏色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬
● 屏幕：6.7吋OLED觸屏，2,796 x 1,290像素, XDR, 120Hz PorMotion
● 售價：HK$10,199（256GB）/ HK$11,899（512GB）/ HK$13,599（1TB）