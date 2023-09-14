布林肯稱後冷戰時代已結束　美強化聯盟抗中俄威脅

美國國務卿布林肯周三（13日）在約翰斯霍普金斯大學高等國際研究學院發表演說時稱，後冷戰時代經已結束，世界進入與威權激烈競爭的初期。他點名提及中俄威脅，稱美國會強化現有聯盟並打造新聯盟，應對時代挑戰。

在演說中，布林肯稱俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，是對國際秩序、國家獨立、主權原則、領土完整、國家獨立和普世人權的最即時及最嚴重的威脅，而中國則是「最嚴重的長期挑戰」，因為中國不僅渴望重塑國際秩序，而且愈來愈擁有實現這個目標的經濟、外交、軍事和科技力量；而兩者透過「無極限夥伴關係」，為獨裁者打造一個更安全的世界。

布林肯表示，美國把握這種新認知，集結跨大西洋與印太區域盟友，一同捍衞共享安全、繁榮與自由，例如去年冬天俄羅斯切斷向歐洲輸送天然氣，日本、南韓隨即加入美國行列，確保歐洲國家有足夠能源過冬；日本、南韓、澳洲與新西蘭目前定期參與北約會議；歐洲、加拿大與其他國家也加入亞洲盟友行列，強化自身工具，抵抗中國的經濟脅迫。

布林肯續指，美國拜登政府也積極打造新聯盟關係，以應對當前最嚴峻挑戰。例如美國正與七大工業國集團（G7）合作，計劃透過全球基礎建設與投資夥伴計畫，在2027年前注入6,000億美元（4.68萬億港元）新投資，縮小全球基礎設施差距；美國也正與G7合作研擬一套人工智能（AI）國際行為準則與共同監管原則。