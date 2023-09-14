聯合通報機制懾北京　台前參謀總長向美日菲招手

台灣國家安全會議諮詢委員、前參謀總長黃曙光表示，假如印太地區戰略要衝台灣失守，北京的軍事力量將進入太平洋，直接切斷南韓與日本的商業、原油進口及貿易生命線，屆時北京將在整個南海貫徹自身意志。他促請美國、日本、菲律賓與台灣設立聯合通報機制，分享各自收集的海空軍事情報。

《日本經濟新聞》網站周四（14日）刊登黃曙光的專訪，他判斷一旦台灣受到攻擊，北京會依賴俄羅斯向東海派遣海軍，藉此牽制日本及美國及孤立台灣，並速戰速決。為了突破全方位包圍，台灣需要自行製造潛艇及建立一支強大艦隊，阻止解放軍海軍進入兩條戰略水道包圍台灣。黃曙光相信，戰事拖得愈長對北京愈發不利，因為日本等國家可能介入。

黃曙光透露，首艘台灣自製潛艇將於本月29日測試，下月1日開始港口驗收測試，預料明年4月1日服役。潛艇採用柴電動力及配備MK48魚雷，最終將建造8艘。連同現時服役的兩艘劍龍級潛艇，台灣海軍日後將擁有10艘潛艇。他補充說，即使解放軍軍艦到達台灣東部，台軍潛艇可切斷對方的補給和支援。黃曙光曾任台灣海軍司令等職，在參謀總長任內推動自製潛艇計劃。