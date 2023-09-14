俄蘇27誤解指令　兩朝英偵察機射導彈

英國皇家空軍一架載人偵察機去年9月29日巡邏黑海國際空域時，遭遇俄羅斯蘇27戰機朝它發射導彈，英方同意事件是技術故障所致。但英媒周四（14日）報道，實情是蘇27飛行員以為獲開火許可，試圖擊落偵察機未果。國防人士認為俄方指令模糊，反映相關人員高度不專業。英國防部拒絕公開事件細節。

西方高級國防人士披露涉事英國RC135偵察機截獲通信，當天兩架蘇27飛近偵察機時，收到俄方地面控制員通知「你們發現了目標」。其中一名蘇27飛行員認為，他已獲准瞄準偵察機，遂發射一枚空對空導彈，導彈發射成功但未能鎖定目標。另一名蘇27飛行員質問同僚「是否知道自己做甚麼」，但對方卻繼續發射第二枚導彈。導彈從機翼掉落，可能由於故障或發射中止。

去年10月，時任國防大臣華禮仕向國會交代事件，並接受俄方技術故障解釋，相信事件非對方蓄意升級局勢。今年美國麻省空中國民警衞軍成員特謝拉網上洩露機密軍事文件，揭示美國國防部知悉英方飛機險遭擊落。美方指俄飛行員誤解地面命令，鎖定英方飛機並開火，但導彈未正常發射，俄方可能已構成戰爭行為。但英國國防部當時稱，洩露美軍文件大部分內容不實或經篡改。