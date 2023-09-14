破紀錄巡航逾半年　英核導潛艇受摧殘

英國皇家海軍一艘先鋒級戰略核潛艇周一（11日）返回駐地蘇格蘭克萊德海軍基地，結束破紀錄超過半年的「持續海上威懾」巡航任務，時間之長從艦身布滿海藻反映出來。有指英國目前餘下兩艘搭載核導彈的先鋒級可以執行任務。

英國先鋒級戰略核潛艇由先鋒號、勝利號、警惕號、復仇號組成，每艘搭載16枚配備核彈頭的三叉戟二型潛射彈道導彈，正常情況下至少其中一艘出海巡航執行任務，準備隨時接收官方命令發射核導彈。外界無法知道周一回港是哪艘先鋒級戰略核潛艇，《泰晤士報》指如今只有警惕號與復仇號可以執行任務，先鋒號經過長達7年半的維修後，最近才重返艦隊，最快明年出海；勝利號因去年火警而等待維修。

英國皇家海軍周三（13日）表示，副首相杜永敦與第一海務大臣基伊到場迎接該艘先鋒級戰略核潛艇回港，前者形容「持續海上威懾」對英國非常重要，自己不會低估海軍官兵及其家屬，在實現這項能力時面對的要求；後者讚揚海軍官兵傑出地完成任務。官方未有證實《泰晤士報》提及的部署時間，美國科學家聯盟核專家克里斯滕森（Hans Kristensen）推測，長時間出海巡航可能是一次最大耐用度測試。