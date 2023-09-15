韓美日國安首長通電話　關切朝俄商討軍事合作

南韓、美國和日本三國國安首長周四（14日）就俄羅斯和北韓舉行首腦會談一事通電話，並對朝俄兩國討論軍事合作事宜表示關切。

南韓總統辦公室表示，南韓國家安保室室長趙太庸、美國白宮國家安全顧問沙利文、日本國家安全保障局局長秋葉剛男通電話，對朝俄不顧國際社會的一再警告，討論包括洲際彈道導彈在內的軍事合作深表憂慮。三方一致警告，朝俄應履行安理會相關決議，以及各類國際制裁措施規定的禁止武器貿易和軍事合作義務，否則將付出相應代價。三方並強調，作為安理會常任理事國，俄羅斯在遵守安理會決議方面應擔起更大的責任。

同日較早前，南韓政府亦警告俄方，稱若朝俄軍事合作成為現實，將對南韓及俄羅斯關係產生非常嚴重的影響。外交部發言人任洙奭表示，朝俄不顧國際社會一再警告，執意討論衞星研發等軍事合作問題，韓方對此深表憂慮和遺憾；他強調，韓方將在朝俄作出公然違反安理會決議和嚴重威脅韓國安全的行為時，發出嚴重警告，並同美國等友邦加強合作，討論應對措施。此外，南韓外交部一官員在受訪時被問及南韓單邊制裁俄羅斯的可能性時表示，韓政府將密切關注相關事項，持續討論可以從多方面採取的應對措施。