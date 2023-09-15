亨特涉非法管有槍械　遭特別檢察官起訴

美國總統拜登的兒子亨特因為涉嫌非法管有槍械，周四（14日）被特別檢察官韋斯（David Weiss）刑事起訴，是歷來首次有在任美國總統的子女被起訴。有報道指出，案件或會在拜登2024年競逐連任期間開審。

有關指控涉及亨特2018年於特拉華州的槍店購買一把左輪手槍，他在填寫聯邦表格時，涉嫌虛報自己沒有使用任何非法藥物，也沒對非法藥物成癮，但當時他其實是吸食霹靂可卡因成癮；其後亨特擁有該槍械約11天。根據美國法例，在煙酒槍械管理局的表格上作出虛報，以及作為吸毒者擁有槍枝，都屬於聯邦罪行。

法庭文件顯示，要求亨特就控罪首次出庭的傳票已在周四發出，但尚未清楚他提堂的時間和地點。而有消息人士指出，亨特目前身在加州。

亨特此前曾與韋斯達成逃稅罪的認罪協議，並就非法擁有槍械的罪名，同意簽訂轉處協議（diversion agreement），意味亨特若能夠通過定期藥物測試且沒有牽涉入法律麻煩，該項槍械控罪就會在兩年內被撤銷；但在今年7月的一次聆訊中，因為聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika）拒絕接納，上述協議都被拉倒。